04:00, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина соврал стоматологу и стал примером для подражания

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: sandsun / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Beneficial_String411 рассказал о моральных терзаниях, преследующих его последние четыре года. Их причиной стал всего один ответ на вопрос стоматолога.

«Я пришел на чистку зубов, хотя пару лет не был у стоматолога. Врач спросила, пользуюсь ли зубной нитью, на что я ответил: "Да". Мне 42 года. Я знал, что делаю. Я солгал врачу без всякой причины. И она мне поверила. Вот в чем проблема: она мне полностью поверила и записала это в мою медицинскую карту», — написал автор.

Что такое чекап организма? Полный список обследований для профилактики и диагностики болезней
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Лобковые парики, калечащие операции и странные лайфхаки для сна. На что шли люди ради красоты и здоровья в 2025 году?
С тех пор раз в полгода, когда мужчина приходит к врачу, та в восторженных тонах хвалит его за регулярное использование нити, на что тот просто молча кивает, «как военный преступник». Более того, теперь он еще и получает на электронную почту пассивно-агрессивную рассылку от клиники, в которой говорится: «Мы любим тех, кто пользуется зубной нитью каждый день!»

«Меня включили в общую рассылку, понимаете? Будто я образец, пример для подражания. Я присел от изумления. 42-летний мужчина, униженный письмом о гигиене полости рта. Я пользовался зубной нитью, может быть, 11 раз за всю свою взрослую жизнь. Но они считают меня героем. Моя 12-летняя племянница пользуется зубной нитью чаще, чем я. Но у нее нет стоматолога, который писал бы ей электронные письма. Я не знаю, как от этого оправиться. Я слишком стар, чтобы начать чистить зубы нитью», — с юмором заключил мужчина.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как одна маленькая детская ложь привела ее на операционный стол. Это произошло около 30 лет назад, когда автор училась в четвертом классе и решила, чтобы не идти в школу, сымитировать проблемы со здоровьем.

