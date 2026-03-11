Реклама

Интернет и СМИ
06:15, 11 марта 2026

Пытавшаяся прогулять школу девочка оказалась на операционном столе

Олег Давыдов
Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником NotEnoughRocks1977 рассказала, как одна маленькая детская ложь привела ее на операционный стол. Это произошло около 30 лет назад, когда автор училась в четвертом классе и решила, чтобы не идти в школу, сымитировать проблемы со здоровьем.

«Моему отцу и брату удаляли аппендикс, поэтому я знала, что он находится в нижней правой части живота. Проснувшись, я притворилась, что у меня именно там и болит. Сначала все шло отлично: никакой школы, я осталась одна дома. Однако вечером родители пригласили мою соседку, работавшую медсестрой. Та задала мне несколько вопросов и надавила на живот, а спустя несколько минут меня уже везли в больницу», — вспомнила женщина.

Там ей сделали несколько анализов и некоторые показатели крови оказались не в порядке. После этого она попала на прием к врачу-диагносту, задававшему девочке многочисленные вопросы и осмотревшему ее. Она наугад реагировала на прикосновения, продолжая имитировать боль. Специалист в итоге отправил ее готовиться к операции по удалению аппендикса.

«Именно тогда у меня начался внутренний хаос. Я зашла слишком далеко и почувствовала, что не могу отступить, ужасно боясь, что родители устроят мне истерику… Поэтому я все-таки решилась. Восстановление после операции стало одним из самых болезненных периодов в моей жизни. И только спустя примерно 10 лет, когда я рассказала об этом своему психотерапевту, я поняла, насколько это было опасно», — заключила женщина.

Ранее врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе. Первая из них — самолечение с помощью анальгетиков и любых средств, заглушающих симптомы.

