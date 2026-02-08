Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:32, 8 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предостерегла от четырех типичных ошибок при болях в животе

Врач Метелина предостерегла от самолечения боли в животе анальгетиками
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sebra / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Soft Medical Center Александра Метелина рассказала, какие четыре типичные ошибки многие люди совершают, когда у них болит живот. От них врач предостерегла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Метелиной, первая ошибка — это самолечение боли в животе с помощью анальгетиков и любых средств, заглушающих симптомы. «Обезболивание способно замаскировать серьезную патологию, например, аппендицит, воспаление, урологические и гинекологические проблемы. Боль может временно стать тише, но причина никуда не денется, а время при таких состояниях иногда решает все», — предупредила гастроэнтеролог.

Другой распространенной ошибкой Метелина назвала резкое урезание питания или полный отказ от еды. Врач объяснила, что из-за голода могут возникать проблемы с моторикой в ЖКТ, а его чувствительность будет усиливаться.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Еще одну ошибку часто совершают люди, которые чувствуют боль в животе после переедания. Гастроэнтеролог объяснила, что они принимают ферменты, однако боль возникает не из-за их дефицита, а из-за перерастяжения стенки кишечника. В такой ситуации ферменты не помогают решить проблему. Не менее опасной ошибкой врач назвала и употребление сорбентов при боли в животе.

Наконец, по словам Метелиной, не стоит греть живот, если он болит. Доктор уточнила, что тепло может усилить воспаление и вызвать осложнения, в том числе при аппендиците.

Ранее терапевт Джузеппе Арагона раскрыл причины появления головной боли после занятий спортом. По его словам, мигрени могут возникать из-за обезвоживания и тренировок в условиях духоты, повышенной влажности и жары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В российском городе мужчина открыл огонь с балкона

    Клебо высказался об отклоненной апелляции Коростелева на Олимпиаде

    Несколько школ в российском городе закрыли из-за вспышки инфекции

    Комик Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

    На Западе отметили эффективность российского воинского подразделения

    Дружба с 91-летним ветераном спасла бездомного мужчину

    Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok