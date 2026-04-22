12:29, 22 апреля 2026Силовые структуры

Мужчина в набитых золотом кроссовках приехал в Россию

ФТС: В Благовещенске задержан мужчина, спрятавший золото в кроссовках
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Федеральная таможенная служба

Мужчина приехал в Россию с контрабандным золотом, набитым в кроссовки. Об этом сообщает РИА Новости.

44-летний курьер прибыл в Благовещенск из Хэйхэ. При проходе таможенного контроля инспектор обратил внимание на обувь мужчины после реакции на нее металлодетектора. При более тщательном осмотре под стелькой оказался клад — 17 граммов желтого металла стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Задержанный сообщил, что золото он привез по просьбе знакомого, зная, что ввоз без декларации незаконен. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянина, прилетевшего из Дубая, ОАЭ, задержали таможенники в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за запрещенного к провозу морского сувенира в багаже.

