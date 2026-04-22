18:32, 22 апреля 2026Авто

На бывшем заводе Mercedes-Benz в России задумали возродить производство

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

На заводе в Есипово (Подмосковье), где собирали Mercedes, могут наладить производство китайских пикапов и коммерческих фургонов бренда Foton. Как пишет газета «Известия», компании АО «МБ РУС» и Foton создали рабочие группы, чтобы проработать вопросы локализации.

Сейчас в модельную линейку Foton в России входят четыре пикапа линейки Tunland (G7, G9, V7 и V9), фургоны Toano Pro, Toano и View. Что именно могут поставить на конвейер на подмосковной площадке, пока не ясно.

Ранее стало известно, что за прошлый год в Россию ввезли 36,6 тысячи автомобилей (плюс 47 процентов год к году). На машины, выпущенные в Германии, пришлось более 85 процентов от общего импорта, включая и новые, и с пробегом.

Доля автомобилей, собранных в Китае, остается незначительной — 5,3 процента среди новых и 4,5 процента среди подержанных.

