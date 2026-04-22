Назван неожиданный продукт для снижения уровня холестерина

Диетолог Уолпол: Грецкие орехи помогают снизить холестерин на семь процентов

Диетолог Джен Уолпол рассказала, что грецкие орехи помогают поддерживать низкий уровень холестерина. Неожиданный продукт для профилактики болезней сердца она назвала изданию Daily Mail.

По словам специалистки, грецкие орехи содержат жиры, клетчатку и белок, что делает их невероятно питательными и полезными. «Всего одной горсти грецких орехов в день достаточно, чтобы снизить общий уровень холестерина, включая "плохой" холестерин на 7 процентов», — рассказала она.

Диетолог добавила, что грецкие орехи полезны не только для снижения холестерина. Они приносят пользу сердцу, мозгу и помогают контролировать аппетит. При этом она предупредила, что важно не злоупотреблять орехами, так как они очень калорийны. Также в больших количествах они могут нарушать пищеварение. С осторожностью их нужно употреблять при приеме лекарств для разжижения крови, заключила Уолпол.

Ранее врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупредила, что некоторые продукты медленно разрушают организм. Она уточнила, что речь идет об употреблении в больших количествах выпечки, пакетированных соков и колбасах.