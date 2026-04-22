Назван универсальный способ улучшить образ

19:21, 22 апреля 2026

Звездный стилист Джейсон Колье: Улучшить образ помогут стрижки средней длины
Алина Гостева

Фото: Andrii Medvediuk / Shutterstock / Fotodom

Британский звездный парикмахер-стилист и колорист, основатель салона Studio 23 Джейсон Колье назвал универсальный способ улучшить образ. Материал публикует GB News.

По словам эксперта, улучшить внешний вид помогут стрижки средней длины, которые особенно актуальны в настоящее время. С помощью грамотно подобранной формы данной прически получится стать визуально моложе и непринужденнее. Кроме того, правильная укладка поможет волосам выглядеть гуще и здоровее.

«Они [стрижки] достаточно длинные, чтобы выглядеть женственно и универсально, но достаточно короткие, чтобы выглядеть свежо и продуманно. После многих лет доминирования либо ультрадлинных вариантов, либо строгих стрижек боб, эта промежуточная длина кажется современной, не требует особого ухода и невероятно удобна для повседневной жизни», — пояснил специалист.

При этом Колье посоветовал обладательницам тонких волос выбирать ровный тупой срез, а владелицам густых или жестких — слои для уменьшения объема. «Кудрявые и текстурированные волосы такой длины могут выглядеть потрясающе, но важно укладывать их в сухом виде и работать в соответствии с естественной структурой завитка, а не против нее», — добавил парикмахер.

В марте редакторы журнала Vogue назвали пять вернувшихся в моду весной причесок из 1970-х годов.

