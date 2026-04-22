Названа средняя стоимость техобслуживания автомобиля в 2026 году

UREMONT: В среднем техобслуживание зарубежной машины в РФ обойдется в ₽25-48 тыс

В среднем техобслуживание зарубежной машины в 2026 году обойдется владельцам в 25-48 тысяч рублей в зависимости от страны-производителя. Среднюю стоимость назвали эксперты UREMONT (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Эксперты онлайн-платформы UREMONT проанализировали стоимость базового техобслуживания по маркам автомобилей и стране их производства. Анализ основывался на данных, обработанных ИИ-ассистентом агрегатора более чем в 10 городах присутствия: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре и других. В расчет средней стоимости были включены работы по усредненной сервисной ставке, а также цены на расходники — масло, салонные и масляные фильтры.

По итогам исследования выяснилось, что автопарк в России неумолимо продолжает стареть и трансформироваться: доля автомобилей из Китая растет, а привычные европейские и японские бренды все чаще обслуживаются с оглядкой на параллельный импорт и доступность запчастей.

Дороже всего обслуживать машины немецкого производства (BMW, Audi, Mercedes-Benz). Средняя стоимость работ составила 48 тысяч рублей. Высокие цены объясняют конструктивными особенностями и высокой стоимостью оригинальных запчастей, а также их логистикой. На втором месте — американские автомобили (от 30 до 40 тысяч рублей). Причиной называют высокие объемы ДВС, требующих больше моторного масла для замены по регламенту. Замыкают тройку «лидеров» по затратам на ТО европейские бренды (Volvo, Skoda, Renault) со средним чеком 25 тысяч рублей.

«Стоимость владения автомобилем в России сегодня, как никогда ранее, стала складываться не только из первоначальной цены на запчасти, но и из доступности сервиса, логистики и прогнозируемости поломок. Нынешние автовладельцы все чаще выбирают автомобиль, ориентируясь на калькуляцию будущих затрат. Они хотят четко представлять актуальную рыночную стоимость всех ремонтных и профилактических работ», — пояснил основатель UREMONT, общественный бизнес-омбудсмен г. Москвы по вопросам транспорта Артур Терисаян.

Ранее аналитики сети Fit Service подсчитали, что весенняя программа диагностики автомобиля для россиян в среднем будет стоить около восьми тысяч рублей. Специалисты также просчитали стоимость полноценной сезонной подготовки, когда одновременно выполняются шиномонтаж, плановое техобслуживание, комплексная проверка и устранение небольших неполадок. Сюда же входят замена масла с фильтрами, заправка кондиционера, работы с подвеской и тормозами, обновление охлаждающей жидкости и регулировка сход-развала. С учетом всех запчастей и расходников бюджет в среднем по стране составит 40 тысяч рублей, а в двух столицах приблизится к 50 тысячам.