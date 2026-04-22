Стало известно о решении Центробанка о тарифах по СБП

Эксперт Трепольский: Платежи по QR-коду станут платными с 1 мая

Некоторые операции, проводимые через Систему быстрых платежей (СБП) станут в России платными с 1 мая. Подробнее о тарифах эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru».

Как следует из решения Центробанка (ЦБ) РФ от 27 марта, бесплатными останутся переводы между физлицами в рамках установленных лимитов, переводы самому себе, а также платежи в пользу государства — налоги, штрафы, пошлины.

Платными же станут любые транзакции, где одной из сторон выступает коммерческая структура, включая покупки по QR-коду в кафе или перечисление гонорара самозанятым, объяснил эксперт. Принципиальным новшеством, по его словам, станет то, что плата будет взиматься за обе стороны операции — и за списание, и за зачисление денежных средств.

Что касается тарифов, то, как указывал ЦБ, они составят: пять копеек за перевод до 125 рублей, 12 копеек — за сумму от 125,01 до 250 рублей, 30 копеек — за 250,01-1000 рублей, 80 копеек — за 1000,01-3000 рублей, два рубля за отправку или получение 3000,01-6000 рублей и три рубля — за платеж от 6000,01 до одного миллиона.

«Таким образом, рядовой пользователь не увидит новых строк «комиссия за перевод» в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса», — резюмировал Трепольский.

Позднее в ЦБ уточнили, что тарифы применяются к клиентам Банка России, а именно к коммерческим банкам, а не гражданам или компаниям. Поэтому для граждан и бизнеса ничего не меняется. Тарифы, которые действовали ранее, были объединены в один документ и дополнены пометкой «НДС не облагается».