Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 22 апреля 2026

Стало известно о решении Центробанка о тарифах по СБП

Эксперт Трепольский: Платежи по QR-коду станут платными с 1 мая
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Simon Kadula / Shutterstock / Fotodom

Некоторые операции, проводимые через Систему быстрых платежей (СБП) станут в России платными с 1 мая. Подробнее о тарифах эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский рассказал «Газете.Ru».

Как следует из решения Центробанка (ЦБ) РФ от 27 марта, бесплатными останутся переводы между физлицами в рамках установленных лимитов, переводы самому себе, а также платежи в пользу государства — налоги, штрафы, пошлины.

Платными же станут любые транзакции, где одной из сторон выступает коммерческая структура, включая покупки по QR-коду в кафе или перечисление гонорара самозанятым, объяснил эксперт. Принципиальным новшеством, по его словам, станет то, что плата будет взиматься за обе стороны операции — и за списание, и за зачисление денежных средств.

Что касается тарифов, то, как указывал ЦБ, они составят: пять копеек за перевод до 125 рублей, 12 копеек — за сумму от 125,01 до 250 рублей, 30 копеек — за 250,01-1000 рублей, 80 копеек — за 1000,01-3000 рублей, два рубля за отправку или получение 3000,01-6000 рублей и три рубля — за платеж от 6000,01 до одного миллиона.

«Таким образом, рядовой пользователь не увидит новых строк «комиссия за перевод» в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса», — резюмировал Трепольский.

Позднее в ЦБ уточнили, что тарифы применяются к клиентам Банка России, а именно к коммерческим банкам, а не гражданам или компаниям. Поэтому для граждан и бизнеса ничего не меняется. Тарифы, которые действовали ранее, были объединены в один документ и дополнены пометкой «НДС не облагается».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok