01:34, 22 апреля 2026Культура

Нидерланды испугались Канье Уэста

Hart van Nederland: Нидерланды изучают возможность отказа во въезде Канье Уэсту
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти Нидерландов рассматривают возможность отказать американскому рэперу Канье Уэсту во въезде в страну. Об этом сообщает портал Hart van Nederland.

Утверждается, что значительная часть депутатов высказалась против приезда скандально известного музыканта в страну. Он должен выступить 6 июня на площадке GelreDome в Арнеме. По словам министра юстиции Давида ван Вила, его коллеги изучат причины, по которым рэпера можно не пустить в страну.

«Должен сразу предупредить: в Нидерландах действует довольно высокий порог для отказа во въезде. Для этого должна существовать угроза общественному порядку или безопасности», — подчеркнул он.

До этого Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию. Артист, который известен заявлениями про нацизм, собирался принять участие в музыкальном фестивале Wireless в Лондоне, однако МВД сочло, что появление Канье на мероприятии не пойдет «на благо общества».

