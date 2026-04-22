Парень попытался стать героем и оказался прикован к инвалидному креслу

Пользователь Reddit с ником Madlicken рассказал, как попытка совершить героический поступок привела его в травматологическое отделение. Драма разыгралась, когда он отдыхал дома и услышал звук столкновения автомобилей на улице.

«Я выглянул в окно и увидел, как полицейские бегут за [выскочившим из машины] парнем, несущимся в мою сторону на полной скорости. За долю секунды я принял решение помочь им, прыгнув на беглеца из окна первого этажа, с высоты около трех метров», — объяснил молодой человек свой замысел.

Запрыгнув на подоконник, он понял, что возможный преступник уже оказался практически на одном с ним уровне. Поняв, что времени на раздумья нет, он оттолкнулся от подоконника, чтобы обрушиться на свою жертву сверху, но промахнулся.

«Я ошибся буквально на секунду, потому что увидел, как он пролетел подо мной, и приземлился прямо за его спиной, ударившись босыми пятками о бордюр и мгновенно сломал обе ноги. Мимо меня пронеслись двое полицейских, схватившие парня всего в нескольких метрах от меня, так что мой прыжок, вероятно, вообще не имел никакого смысла», — посетовал автор.

Его отвезли в больницу, где рентген подтвердил раздробленный перелом правой пяточной кости и несколько более мелких переломов на левой стопе. Теперь несостоявшийся герой будет прикован к коляске как минимум шесть недель, а в дальнейшем ему может понадобиться установка титанового штифта.

