Племянник лидера ОПГ из российского региона решил выйти из колонии

Племянник лидера челябинской ОПГ «Махонинские» попытался выйти из колонии

Никита Махонин — племянник лидера ОПГ «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено) Александра Махонина — пытался выйти из колонии. Об этом сообщает URA.RU.

Никита Махонин отбывает наказание за смертельный наезд на женщину. Он подал жалобу в Седьмой кассационный суд, однако ее оставили без удовлетворения.

ДТП произошло в мае 2025 года. Махонин сбил женщину на пешеходном переходе, за что получил два года колонии-поселения.

