Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:36, 22 апреля 2026

Племянник лидера ОПГ из российского региона решил выйти из колонии

Племянник лидера челябинской ОПГ «Махонинские» попытался выйти из колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Никита Махонин — племянник лидера ОПГ «Махонинские» (объединение признано в России экстремистским и запрещено) Александра Махонина — пытался выйти из колонии. Об этом сообщает URA.RU.

Никита Махонин отбывает наказание за смертельный наезд на женщину. Он подал жалобу в Седьмой кассационный суд, однако ее оставили без удовлетворения.

ДТП произошло в мае 2025 года. Махонин сбил женщину на пешеходном переходе, за что получил два года колонии-поселения.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали 29-летнюю виновницу смертельной аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok