19:44, 21 апреля 2026Силовые структуры

Суд определил судьбу виновницы смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

В Москве арестовали 29-летнюю виновницу смертельного ДТП
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве арестовали виновницу смертельного ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Таганский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Она обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, совершенном в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения.

В ДТП попали шесть автомобилей, рядом с ними в плотном потоке ехал молодой человек на электровелосипеде. После мощного удара его отбросило к обочине, а от велосипеда почти ничего не осталось.

Автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел регистрационных знаков. Управляла им 29-летняя женщина, вскоре ее задержали. В момент аварии она была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на Садовом кольце произошло массовое ДТП из-за россиянки за рулем Mercedes. Одной из жертв оторвало голову.

    Суд определил судьбу виновницы смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы

