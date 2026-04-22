22 апреля 2026

Победительнице лотереи отказались выплачивать выигранный 101 миллион рублей

Юлия Юткина
Фото: Romano Calabrese / Shutterstock / Fotodom

Жительницу Великобритании Клэр Эйнсли заставили поверить в то, что она выиграла в лотерею, а затем отказались выплачивать призовые деньги. Об этом пишет People.

По словам Эйнсли, вскоре после покупки лотерейного билета ей прислали письмо, что она стала победительницей игры Jackpot Drop. Не поверив, женщина написала компании, проводящей эти розыгрыши, чтобы подтвердить информацию. Ей ответили, что она действительно выиграла и получит миллион фунтов стерлингов (101 миллион рублей) в течение 72 часов.

Три дня прошли, но Эйнсли так ничего и не получила. Она попыталась вывести выигранные деньги из приложения самостоятельно, но ей отказали в проведении операции. К тому моменту женщина уже распланировала, на что потратит приз. Она хотела отвезти детей в отпуск и купить дом.

Спустя еще два дня Эйнсли написали, что в системе произошел сбой, из-за которого ей сообщили недостоверную информацию, и на самом деле она не выиграла в лотерею. «Я чувствую, что заслуживаю этих денег, — заявила Эйнсли. — Они сказали, что я могу их получить, так что это мои деньги».

По мнению юристов, это вряд ли возможно. В соглашении, которое подписывают участники розыгрыша, есть пункты, в таких случаях защищающие компанию от юридической ответственности.

Ранее сообщалось, что у жительницы Великобритании отберут выигрыш величиной 33 тысячи фунтов стерлингов из-за сбоя в онлайн-казино. По ее словам, она собиралась при помощи выигрыша погасить ипотеку и обеспечить матери спокойную старость.

