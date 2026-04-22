10:59, 22 апреля 2026Силовые структуры

Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

«112»: Полицейский выстрелил в водолаза после конфликта в кафе под Выборгом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудник полиции открыл огонь по водолазу после конфликта в кафе под Выборгом (Ленинградская область). Об этом пишет Telegram-канал «112».

Все произошло во время отдыха в кафе «Шериф». Водолаз и оперуполномоченный поссорились и решили отъехать на машине в другое место, чтобы выяснить отношения. После остановки полицейский вышел из салона, обошел авто и пять раз выстрелил в оппонента резиновыми пулями. Все они угодили в ноги потерпевшему.

Мужчину госпитализировали, когда он уже был без сознания, а позже доставили в отдел для дачи показаний. Там он подписал документы об отказе от претензий. Сам же оперуполномоченный заявил, что никакого конфликта между ними не было.

