15:12, 22 апреля 2026

Порномодель рассказала о любви мужчин к ее крысам

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @zeena_valvona

Британская порномодель Зина Вальвона рассказала, как крысы помогают ей в работе. Ее слова передает Creatorzine.

Сейчас 24-летняя модель заботится о пяти крысах. Всего в ее жизни было 18 грызунов. Девушка объяснила, что крысы не живут долго, поэтому она постоянно покупает новых. В честь каждой из них она делает татуировку.

Вальвона уверена, что ее любовь к крысам выделяет ее среди других вебкам-моделей. Нравятся грызуны и ее клиентам. По словам девушки, от одного мужчины она может получить нижнее белье и подарок для крыс.

Девушка призналась, что раньше хотела быть медсестрой в ветеринарной клинике, но испугалась ответственности и в 18 лет зарегистрировалась на вебкам-платформе. Она рассказала, что в основном ей платят за отыгрывание разных ролей: то БДСМ-госпожи, то сабмиссива. Также ей часто пишут футфетишисты.

Ранее сообщалось, что порномодель из США потратила заработанные на видео для взрослых деньги на покупку фермы. Там она стала разводить коз, кур и других животных.

