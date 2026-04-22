22:11, 22 апреля 2026Мир

Президент Ирана перечислил основные препятствия на пути к диалогу с США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aboutaleb Nadri / Iran's President / Reuters

Иранский глава Масуд Пезешкиан на фоне морской блокады Соединенных Штатов рассказал, что нарушение обязательств, блокада, угрозы стали главными препятствиями на пути к переговорам с Вашингтоном. Об этом политик написал в соцсети X.

«Исламская Республика Иран приветствовала диалог... Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями на пути к подлинным переговорам. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику», — посетовал Пезешкиан.

Ранее сообщалось, что в Тегеране заняли более жесткую позицию после начавшихся боевых действий со стороны США и Израиля. Для американцев иранские власти изменились в худшую сторону, считают эксперты.

До этого Axios со ссылкой на двух американских чиновников писал, что США вместе с Ираном приблизились к достижению сделки по урегулированию. Собеседники пока не дают стопроцентных гарантий, но определенный позитив у Белого дома сохраняется.

