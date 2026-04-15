21:41, 15 апреля 2026Мир

В США сообщили о приближении сделки с Ираном

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Larry Downing / Reuters

Переговорщики от Соединенных Штатов и Ирана добились значительного прогресса, что говорит о приближении к рамочному соглашению о прекращении войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, Вашингтон и Тегеран смогли добиться прогресса, однако стопроцентное совершение сделки собеседники из высоких американских кабинетов пока гарантировать не спешат. Одной из преград на пути являются достаточно серьезные разногласия, которые есть у каждой из сторон, пишет портал.

Впрочем, как дополняет Axios, новый раунд прямых переговоров между Америкой и Ираном может пройти в ближайшие дни. Вероятно, еще до того момента, как истечет срок действия режима прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт заявила, что США пока не обращались к Ирану с продлением перемирия. При этом спикер все же увидела положительный вектор возможной сделки между Вашингтоном и Тегераном.

