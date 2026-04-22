13:16, 22 апреля 2026

Профессор объяснил аварию на ЧАЭС словами «педаль тормоза совместили с педалью газа»

Асмолов: Кнопка АЗ-5 на ЧАЭС ускорила реакцию из-за конструкции стержней
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Доктор технических наук, профессор Владимир Асмолов объяснил, почему аварийная остановка реактора на Чернобыльской АЭС кнопкой AЗ-5 в итоге не сработала, а привела к аварии. Его слова приводит rg.ru.

По его оценке, изначально это была и ошибка физика, который не знал в полной мере возможности того, что может выдать активная зона реактора, и ошибки конструктора, который неправильно сделал эти «тормоза». «Если образно и кратко, хотя все намного сложнее, "педаль тормоза совместили с педалью газа"», — высказался Асмолов.

Профессор пояснил, что при конструировании аварийной защиты реактора из нижней части стержней убрали поглотитель нейтронов (карбид бора), которые должны были заглушить реактор, и сделали их полыми. Это было сделано для того, чтобы такие стержни, находясь в активной зоне на разной высоте, не «ели» без необходимости нейтроны, которые нужны для более производительной работы реактора, указал собеседник газеты.

Но в итоге в момент, когда энергоблок в ходе эксперимента работал на низкой мощности (200 мегаватт), стержни пошли вниз и полыми нижними оконечностями вытеснили из каналов СУЗ воду, которая до этого выполняла роль замедлителя. Это лишь ускорило цепную реакцию вместо того, чтобы ее погасить.

«Оператор был уверен: если нажимает на кнопку AЗ-5, то установка заглушится. Он не знал, что самый опасный режим работы этого реактора — 200 мегаватт, мощность перехода воды в пар. Именно на такой мощности и был предпринят в ночь на 26 апреля электротехнический эксперимент. Если бы его начали на мощности энергоблока в 700-1000 мегаватт, ничего бы не произошло», — заключил Асмолов.

