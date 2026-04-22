Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 22 апреля 2026Силовые структуры

Путин вернул академии ФСБ России имя «Железного Феликса»

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин вернул академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано о присвоении учебному заведению почетного наименования «имени Феликса Эдмундовича Дзержинского» с учетом его выдающегося вклада в обеспечение государственной безопасности страны.

Теперь академия именуется Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского». Почетное звание решено вернуть за заслуги личного состава академии в профессиональной подготовке кадров в интересах органов ФСБ.

Академия ФСБ России была образована в 1992 году на базе Высшей школы КГБ при Совете министров СССР имени Дзержинского и Академии пограничных войск. Высшая школа КГБ получила почетное имя «Железного Феликса» — так именовали основателя и главу ВЧК Дзержинского — в 1962 году.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok