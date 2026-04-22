Путин вернул академии ФСБ России имя «Железного Феликса»

Путин присвоил академии ФСБ РФ имя Феликса Дзержинского

Президент России Владимир Путин вернул академии ФСБ России имя Феликса Дзержинского. Соответствующий указ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В документе указано о присвоении учебному заведению почетного наименования «имени Феликса Эдмундовича Дзержинского» с учетом его выдающегося вклада в обеспечение государственной безопасности страны.

Теперь академия именуется Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского». Почетное звание решено вернуть за заслуги личного состава академии в профессиональной подготовке кадров в интересах органов ФСБ.

Академия ФСБ России была образована в 1992 году на базе Высшей школы КГБ при Совете министров СССР имени Дзержинского и Академии пограничных войск. Высшая школа КГБ получила почетное имя «Железного Феликса» — так именовали основателя и главу ВЧК Дзержинского — в 1962 году.

Ранее Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ.