Пьяный Евгений Онегин попался на дороге «Кола» под Петербургом

Суд Петербурга лишил прав Евгения Онегина за пьяное вождение

Мировой судья судебного участка № 142 Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Евгения Онегина за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения по статье 12.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в 45 тысяч рублей с лишением прав на 1 год 8 месяцев.

Из судебных материалов следует, что поздним вечером 2 ноября 2025 года Онегин попался сотрудникам ГАИ на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Вместе с ним в машине были жена и ребенок. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови Онегина составило 0,790 миллиграмма на литр.

Суд установил, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения.

