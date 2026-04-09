Россиянин обвинил стоматологов в своем пьяном вождении

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:59, 9 апреля 2026

В Петербурге россиянин оправдал пьяное вождение вставными зубами
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге россиянин лишился прав и получил штраф в 45 тысяч рублей за пьяное вождение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По словам мужчины, 18 февраля он готовился к свиданию и специально сходил к стоматологу, где ему вставили закрепленную клеем челюсть. После встречи с женщиной он арендовал каршеринг для поездки домой, но по пути его остановили инспекторы ГАИ, которым поведение водителя показалось подозрительным. Мужчина дыхнул с результатом 0,174 промилле. Случившееся он объяснил парами клея от челюсти.

Суд в историю с парами не поверил и лишил осужденного права управления транспортным средством.

Ранее суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении водителя каршеринга, которая наехала на инспектора ДПС во время оформления аварии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok