13:58, 22 апреля 2026Культура

Расторгуев посвятил песню участникам СВО

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о записи песни об участниках СВО
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о записи композиции, посвященной участникам специальной военной операции (СВО). Его слова приводит «Пятый канал».

По словам Расторгуева, важно, чтобы родные и близкие люди ждали своих героев дома, ведь ожидание и надежда связывают людей сильнее любых обстоятельств.

«Семьи ждут своих близких, которые участвуют в СВО. Конечно, это тоже для них. Это песня о том, что мы вас ждем живыми и здоровыми. Возвращайтесь скорей», — сообщил артист.

При этом Расторгуев отметил, что в тексте нет привязки к конкретным событиям.

Ранее народный артист России Николай Расторгуев заявил, что внимание со стороны молодых поклонников группы «Любэ» греет ему душу. Певец сообщил, что молодежь называет его «дядя Коля», к чему он относится «нормально».

