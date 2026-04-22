«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

Роскосмос показал спутниковый снимок планеты в честь Дня Земли

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

«Роскосмос» в честь Дня Земли поделился фотографией планеты со спутника. Кадр появился в Telegram-канале госкорпорации.

«22 апреля отмечается День Земли — международный праздник, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы», — указал Роскосмос.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» покинул Международную космическую станцию (МКС).

Также в госкорпорации рассказали, что при помощи «Прогресса МС-32» высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров.