16 апреля 2026

Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров

«Роскосмос»: Высоту орбиты МКС увеличили на 440 метров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Handout / Reuters

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 440 метров, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-32» включились сегодня, 16 апреля, в 05:34 московского времени и проработали 303 секунды.

После корректировки высота орбиты станции составила 420,09 километра над поверхностью Земли.

К МКС корабль «Прогресс МС-32» стартовал в сентябре.

На станцию корабль доставил около 2516 килограммов грузов, включая скафандр «Орлан-МКС», в котором время для внекорабельной деятельности космонавта увеличено до восьми часов.

