Россиян оставят без нового китайского кроссовера

Soueast не будет продавать в России новый кроссовер S08

Китайская марка Soueast пока не планирует выводить на российский рынок новый кроссовер S08, пишет Motor. Машину официально представят на автосалоне в Пекине.

В России ее не будут продавать потому, что у нее нет чисто бензиновой версии, а только гибридная. Под капотом у семиместного кроссовера 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 лошадиные силы. Он работает не только как генератор, но также может вращать передние колеса. Мощность электродвигателя составляет 204 лошадиные силы. На одном заряде автомобиль может проехать почти 90 километров.

Ранее в России стартовали продажи Soueast S06. Машина стоит от 3,1 до 3,48 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

S06 стал самой компактной моделью в линейке Soueast. Кроссовер предлагается в переднеприводном варианте с 1,5-литровым турбомотором и полноприводном с турбированным 1,6-литровым мотором. В первом случае с мотором сочетается шестиступенчатый «робот», во втором — восьмиступенчатый «автомат». Кроссовер оборудован 19-дюймовыми дисками, кондиционером, 9,2-дюймовым экраном цифровой приборной панели и 12,8-дюймовым центральным дисплеем медиасистемы.