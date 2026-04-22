15:30, 22 апреля 2026

Россиян предупредили о клещах-мутантах

Врач Агапкин заявил, что в России из-за потепления появились клещи-мутанты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин предупредил россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о клещах-мутантах, появившихся в средней полосе. Выпуск с предостережением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

По словам Агапкина, в 2026 году в России появились клещи рода hyalomma, которые обычно живут только в жарких регионах планеты.

Агапкин отметил, что они больше обычных клещей, обитающих в России. Кроме того, клещи-мутанты активнее ищут себе жертву. «Они прям охотники. Они ищут, где, кто там [ходит]. Ползают очень активно», — описал их поведение специалист.

Ранее врач-педиатр Зара Мизова рассказала о тяжелых последствиях укусов клещей. По словам врача, из-за него могут развиться менингит, или воспаление мозговых оболочек, а также энцефалит — воспаление мозга. Кроме того, вирус может вызвать комбинированное поражение мозга — менингоэнцефалит.

