Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:27, 22 апреля 2026

Россиян предупредили об изгоняющих духов мошенниках на Бали

Арендующих жилье на Бали россиян предупредили о мошенниках
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Torben Knauer / Shutterstock / Fotodom

Российских туристов предупредили о мошенниках, которые якобы изгоняют злых духов из арендованных домов на Бали. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что при попытке снять жилье на индонезийском острове хозяева сообщают клиенту, что объект защищают злые духи. Поэтому перед заселением необходимо провести специальный ритуал. Они вызывают человека, одетого в традиционный наряд, чтобы он организовал обряд.

Стоимость его услуг часто доходит до 300 долларов (22 тысячи рублей). Аналогичные схемы мошенники проворачивают и с представителями малого бизнеса, которые арендуют помещения на Бали.

Ранее россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Уточнялось, что злоумышленники связываются с жертвами через социальные сети, предлагают выездную процедуру и просят перевести им деньги на карту, а затем блокируют номер и исчезают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok