11:06, 22 апреля 2026

Россиянам назвали лучшие направления для «прохладного отдыха» летом

Зарина Дзагоева
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Аналитики назвали россиянам лучшие направления для «прохладного отдыха» летом 2026 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Специалисты выяснили, что соотечественники все чаще стали выбирать прохладные страны и регионы, чтобы спрятаться от летней жары. Лидером среди таких направлений стал Нуук, Гренландия, где в указанный сезон температура воздуха составляет 4-5 градусов.

На втором месте оказалась французская коммуна Ле-Контамин-Монжуа, а замкнул тройку лидеров полуостров Беара, Ирландия. Также в списке значатся нацпарк Ютунхеймен в Норвегии, Тасиилак в Гренландии, Восс в Норвегии, озеро Бохинь в Словении.

Ранее сообщалось, что летний отдых «все включено» в Турции в апреле 2026 года стал дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В АТОР пояснили, что отельеры курортной страны столкнулись с некоторым недобором бронирований, в том числе с европейских рынков, из-за геополитической неопределенности.

