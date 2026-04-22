Россиянам назвали лучшие направления для «прохладного отдыха» летом

Аналитики назвали россиянам лучшие направления для «прохладного отдыха» летом 2026 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Специалисты выяснили, что соотечественники все чаще стали выбирать прохладные страны и регионы, чтобы спрятаться от летней жары. Лидером среди таких направлений стал Нуук, Гренландия, где в указанный сезон температура воздуха составляет 4-5 градусов.
На втором месте оказалась французская коммуна Ле-Контамин-Монжуа, а замкнул тройку лидеров полуостров Беара, Ирландия. Также в списке значатся нацпарк Ютунхеймен в Норвегии, Тасиилак в Гренландии, Восс в Норвегии, озеро Бохинь в Словении.
Ранее сообщалось, что летний отдых «все включено» в Турции в апреле 2026 года стал дешевле по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В АТОР пояснили, что отельеры курортной страны столкнулись с некоторым недобором бронирований, в том числе с европейских рынков, из-за геополитической неопределенности.