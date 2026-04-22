Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:27, 22 апреля 2026

Российские военные обхитрили «Бабу-ягу» и уничтожили бойцов ВСУ

РИА Новости: Российские военные обхитрили «Бабу-ягу» и уничтожили 16 бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российские бойцы на добропольском направлении обхитрили украинские беспилотники «Баба-Яга» прорвались к позиции и ликвидировали 16 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным Певец.

Он уточнил, что штурм проводился ночью группой из восьми человек. По его словам, российские военные решили использовать костюм, скрывающий тепло, из-за применения противником тяжелых дронов. «Зашли ночью, противник этого не ожидал», — рассказал собеседник агентства.

Певец добавил, что в результате было уничтожено 16 бойцов ВСУ.

Ранее военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 100 тяжелых гексакоптеров «Баба-Яга» ВСУ на харьковском направлении. Беспилотники были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расчетами зенитных FPV-дронов и мобильными огневыми группами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok