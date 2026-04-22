Экономика
13:41, 22 апреля 2026Экономика

Российским пенсионерам напомнили о переносе выплат

Депутат Колунов: Часть россиян получат пенсии досрочно из-за майских праздников
Вячеслав Агапов

Фото: Chernika 888 / Shutterstock / Fotodom

Часть россиян получат пенсии досрочно из-за майских праздников. О переносе выплат напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит RT.

Социальный фонд изменил график выплат в связи с майскими праздниками, поэтому часть пенсионеров получат деньги уже в апреле.

«Досрочно выплаты поступят тем пенсионерам, которым пенсия приходит через банки с 1 по 4 число месяца. Средства поступят на счет до 30 апреля. Досрочная выплата затронет все виды пенсий, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, а также иные регулярные перечисления от Соцфонда. Подчеркну, что обращаться куда-то, писать заявления и так далее не нужно: СФР переведут средства автоматически», — пояснил депутат.

После пятого мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Для тех, кто получает деньги через «Почту России», ничего не изменится: выплаты придут как обычно. Почтальоны начнут разносить пенсии на дом с 2—3 мая, в этих числах можно будет получить деньги и в кассах почтовых отделений.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов напомнил, что с 1 октября 2026 года в России проиндексируют выплаты военным пенсионерам — как получающих пенсии по линии Минобороны, так и по линии всех других силовых ведомств. Размер индексации зависит от изменения денежного довольствия действующих военнослужащих.

