15:20, 22 апреля 2026

Сбой в работе сайта российской авиакомпании описали фразой «замалчивается слив данных»

Пользователи сайта «Уральских авиалиний» получили доступ к чужим личным данным
Зарина Дзагоева
Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Пользователи описали сбой в работе сайта российской авиакомпании «Уральские авиалинии» фразой «замалчивается некий слив данных». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что пассажиры пытались купить билеты, но после выбора нужного рейса видели на своих экранах личную информацию незнакомых людей. Так, они получали доступ к чужим паспортным данным, электронной почте, дате рождения, бонусной карте.

В службе поддержки перевозчика помочь клиентам не смогли — их перенаправили к техническим сотрудникам. Однако адрес электронной почты последних оказался нерабочим.

«Выходит, что замалчивается некий слив данных», — отметили пользователи. В авиакомпании же заявили, что сбой уже устранен.

Ранее стало известно, что мошенники пытались наживаться на застрявших в Таиланде россиянах. Они представлялись службой поддержки авиакомпании Emirates и пытались получить доступ к личным данным соотечественников.

