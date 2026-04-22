Сбой в работе сайта российской авиакомпании описали фразой «замалчивается слив данных»

Пользователи сайта «Уральских авиалиний» получили доступ к чужим личным данным

Пользователи описали сбой в работе сайта российской авиакомпании «Уральские авиалинии» фразой «замалчивается некий слив данных». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что пассажиры пытались купить билеты, но после выбора нужного рейса видели на своих экранах личную информацию незнакомых людей. Так, они получали доступ к чужим паспортным данным, электронной почте, дате рождения, бонусной карте.

В службе поддержки перевозчика помочь клиентам не смогли — их перенаправили к техническим сотрудникам. Однако адрес электронной почты последних оказался нерабочим.

«Выходит, что замалчивается некий слив данных», — отметили пользователи. В авиакомпании же заявили, что сбой уже устранен.

