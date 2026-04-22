Huawei избавила смартфоны от одной детали

Huawei перестала клеить на смартфоны пленки из-за защитного стекла экранов

Корпорация Huawei перестала выпускать смартфоны с наклеенной на экран защитной пленкой. Об этом сообщает издание Huawei Central.

В настоящее время значительная часть Android-смартфонов поставляется с уже наклеенной на заводе на экран защитной пленкой. Однако новые телефоны Huawei Pura 90 не получили этой детали. В китайской корпорации объяснили, что избавились от пленки по причине ее неэффективности.

Исполнительный директор компании Ричард Ю в разговоре с журналистами подчеркнул, что новые устройства Huawei получили антибликовое стекло Kunlun Glass. Он отметил, что оно на 70 процентов снижает отражение бликов, а также в 16 раз более устойчивое к царапинам, чем его предшественник. Кроме того, стекло якобы в 25 раз лучше выдерживает нагрузку при падении телефона экраном вниз.

По словам Ю, по этой причине смартфоны Huawei не нуждаются в дополнительной защите. Однако руководитель компании отметил, что если владельцы телефонов все равно желают пользоваться смартфоном с зашитой, то они могут купить пленку в магазинах бренда и попросить сотрудников бесплатно наклеить ее.

В конце апреля Huawei предупредила потребителей о возможном росте цен на смартфоны. По словам руководителей фирмы, цены придется поднять, если компоненты для устройств будут и дальше дорожать.