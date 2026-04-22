Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:51, 22 апреля 2026

Huawei избавила смартфоны от одной детали

Huawei перестала клеить на смартфоны пленки из-за защитного стекла экранов
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Корпорация Huawei перестала выпускать смартфоны с наклеенной на экран защитной пленкой. Об этом сообщает издание Huawei Central.

В настоящее время значительная часть Android-смартфонов поставляется с уже наклеенной на заводе на экран защитной пленкой. Однако новые телефоны Huawei Pura 90 не получили этой детали. В китайской корпорации объяснили, что избавились от пленки по причине ее неэффективности.

Исполнительный директор компании Ричард Ю в разговоре с журналистами подчеркнул, что новые устройства Huawei получили антибликовое стекло Kunlun Glass. Он отметил, что оно на 70 процентов снижает отражение бликов, а также в 16 раз более устойчивое к царапинам, чем его предшественник. Кроме того, стекло якобы в 25 раз лучше выдерживает нагрузку при падении телефона экраном вниз.

По словам Ю, по этой причине смартфоны Huawei не нуждаются в дополнительной защите. Однако руководитель компании отметил, что если владельцы телефонов все равно желают пользоваться смартфоном с зашитой, то они могут купить пленку в магазинах бренда и попросить сотрудников бесплатно наклеить ее.

В конце апреля Huawei предупредила потребителей о возможном росте цен на смартфоны. По словам руководителей фирмы, цены придется поднять, если компоненты для устройств будут и дальше дорожать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    С экс-главы космического центра России взыскали 400 миллионов рублей и объявили в розыск. Что он сделал и где может скрываться?

    Эвакуация травмированной туристки в горах Сочи попала на видео

    Россияне променяли книги на бары и салоны красоты

    Токаев призвал исключить применение военной силы на Каспии

    Завтракающих после спячки медведей в Бурятии запечатлела фотоловушка

    Ядерный арсенал Европы оценили

    Тарасова рассказала о самочувствии после выписки из больницы

    ЦБ прокомментировал сообщения о платных переводах через СБП

    Названа причина исчезновения маленьких смартфонов

    Лолита пожаловалась на ментальные проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok