Соглашение США и Ирана назвали иллюзией без одного участника

Гросси: Без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией

Возможная договоренность между Соединенными Штатами Америки и Ираном будет лишь «иллюзией соглашения», если в сделку не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением», — высказался он.

По словам Гросси, необходимо присутствие инспекторов, которые будут проверять выполнение достигнутых договоренностей.

Ранее стало известно, что Иран отказался признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом. В Иране подчеркнули, что Тегеран будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.