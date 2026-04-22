Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:14, 22 апреля 2026Мир

Гросси: Без участия МАГАТЭ соглашение США и Ирана будет иллюзией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Возможная договоренность между Соединенными Штатами Америки и Ираном будет лишь «иллюзией соглашения», если в сделку не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом журналистам сообщил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

«Если будет достигнуто соглашение, МАГАТЭ должно присутствовать и осуществлять проверку, иначе это станет иллюзией соглашения, а не соглашением», — высказался он.

По словам Гросси, необходимо присутствие инспекторов, которые будут проверять выполнение достигнутых договоренностей.

Ранее стало известно, что Иран отказался признавать продление режима прекращения огня с США, объявленное американским президентом Дональдом Трампом. В Иране подчеркнули, что Тегеран будет действовать в соответствии со своими национальными интересами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Иран пригрозил преподать США «суровый урок»

    ВСУ ударили по российскому городу

    Тревел-блогерша описала жилье мексиканцев фразой «после российского дома была удивлена»

    Российские военные обхитрили «Бабу-ягу» и уничтожили бойцов ВСУ

    Соглашение США и Ирана назвали иллюзией без одного участника

    В Иране предупредили США о «пальце на спусковом крючке»

    Посла Израиля срочно вызвали в Белый дом

    Врач посоветовал две техники быстрого засыпания при пробуждении в три часа ночи

    Женщина стала домогаться водителя автобуса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok