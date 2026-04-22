Сообщения об отмене выплат по взятым до 2026 года кредитам назвали фейком

16:49, 22 апреля 2026Интернет и СМИ

Сообщения об отмене выплат по взятым до 2026 года кредитам оказались фейком
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В социальных сетях и мессенджерах распространилась информация, что российские банки не будут требовать возврата по кредитам, взятым до 2026 года. Людям предлагалось воспользоваться 127-ФЗ ст. 223.7 «юридически грамотно, без страха, лишней суеты и минимальными последствиями». При этом некоторые из сообщений имели плашку реклама, а другие призывали подписаться на их канал.

Все кредитные договоры, заключенные до 2026 года, действительны. Согласно статье 810 Гражданского кодекса РФ, заемщики обязаны возвращать средства по установленному графику платежей. «Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа», — говорится в статье. Законным вариантом списания является банкротство — списать долги без их выплаты можно через процедуру личного банкротства (через МФЦ или суд) при наличии признаков неплатежеспособности, а не из-за даты заключения договора. Эта юридическая процедура как раз и регулируется Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (Банкротстве)». Она не является способом уклонения от выплат по взятым кредитам, применяется только при наличии установленных законом оснований, предполагает судебное разбирательство, проверку имущества и обязательств, а также реализацию активов для погашения долгов.

Также ранее президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей по кредитам на сумму до десяти миллионов рублей для участников спецоперации. Закон касается мобилизованных, военных, проходивших службу по призыву в российских Вооруженных силах и заключивших контракт сроком на год и более для участия в СВО до 1 декабря 2024 года, и их супругов. Условиями являются: судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу до 1 декабря 2024 года; сумма долга не превышает десяти миллионов рублей со дня подписания контракта на службу в Вооруженных силах России. В этом случае прекращается и исполнительное производство. Его также останавливают, если должник (контрактник, доброволец) погиб или суд признал его погибшим или инвалидом I группы. Полное или частичное прекращение исполнительного производства возможно, если гражданин участвует в СВО, проходит службу в войсках Росгвардии или является сотрудником ОВД, выполняющим содействие органам ФСБ в примыкающих к зоне спецоперации регионах.

Такие посты являются недобросовестной рекламой юридических услуг или распространяются каналами для привлечения внимания к услугам банкротства, в них не приводятся никакие конкретные шаги для того, о чем они заявляют, что наталкивает на то, что эта информация является фейком. Также в Госдуме сейчас не рассматриваются инициативы о полном аннулировании долгов для всех граждан.

Информация о том, что россиянам спишут все долги по кредитам, взятым до 2026 года, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

