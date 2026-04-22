16:49, 22 апреля 2026Путешествия

Сотни туристов застряли на горе в Бразилии из-за перестрелки между полицейскими и мафией

Зарина Дзагоева
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Около двух сотен туристов застряли на горе возле Рио-де-Жанейро, Бразилия, из-за перестрелки между полицейскими и местной мафией. Об этом сообщает BBC.

Уточняется, что со скалы Дойз-Ирманс видно город и пляжи, а тропа, ведущая туда, берет начало в бедном районе Видигал. Это популярное среди путешественников место. Правоохранители предполагали, что участники группировки Comando Vermelho и ее главарь прячутся где-то неподалеку, поэтому спланировали операцию по их поимке.

В результате между полицией и бандитами произошла перестрелка, из-за чего туристы не могли покинуть гору в течение получаса. Когда преступники были пойманы, всем желающим разрешили спуститься.

Ранее из курортных городов Мексики начали поступать сообщения о поджогах транспорта и магазинов. Слышны перестрелки, в аэропортах царит паника.

