США решили надавить на соседнюю с Ираном страну

WSJ: США приостановили поставки Ираку наличных долларов

США приостановили поставки наличных долларов в Ирак и заморозили сотрудничество с Багдадом в сфере безопасности. О шаге Вашингтона против соседней с Ираном страны сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что Минфин США заморозил отправку 500 миллионов долларов со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка уже во второй раз с начала войны с Ираном. По данным издания, подобные действия Вашингтона ставят целью усиление давления на Ирак, чтобы страна распустила местные проиранские военные формирования.

Газета подчеркивает, что после вторжения США в Ирак в 2003 году все средства от доходов с продажи иракской нефти стали храниться в нью-йоркском Федеральном резервном банке. В 2015 году Вашингтон уже приостанавливал передачу Ираку наличных денег, опасаясь, что часть из них попадет в руки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее сообщалось, что военизированные шиитские группировки Ирака решили приостановить операции против Израиля и США на две недели.