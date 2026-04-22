Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:03, 22 апреля 2026Мир

США решили надавить на соседнюю с Ираном страну

WSJ: США приостановили поставки Ираку наличных долларов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США приостановили поставки наличных долларов в Ирак и заморозили сотрудничество с Багдадом в сфере безопасности. О шаге Вашингтона против соседней с Ираном страны сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что Минфин США заморозил отправку 500 миллионов долларов со счетов Федерального резервного банка Нью-Йорка уже во второй раз с начала войны с Ираном. По данным издания, подобные действия Вашингтона ставят целью усиление давления на Ирак, чтобы страна распустила местные проиранские военные формирования.

Газета подчеркивает, что после вторжения США в Ирак в 2003 году все средства от доходов с продажи иракской нефти стали храниться в нью-йоркском Федеральном резервном банке. В 2015 году Вашингтон уже приостанавливал передачу Ираку наличных денег, опасаясь, что часть из них попадет в руки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее сообщалось, что военизированные шиитские группировки Ирака решили приостановить операции против Израиля и США на две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok