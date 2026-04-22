Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 22 апреля 2026Мир

США впервые почти за 40 лет применили один вид оружия во время атаки на Иран

WZ: США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время атаки на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

США впервые почти за 40 лет применили палубную пушку во время атаки на другой корабль. Об этом сообщает War Zone.

«По нашим данным, последний известный неопровержимый случай стрельбы палубного орудия военно-морского корабля по другому судну произошел 18 апреля 1988 года во время операции "Богомол", — передает издание слова представителя ВМС США.

20 апреля США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе, которое пыталось прорвать блокаду.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи заявил, что действия американской стороны являются агрессией и нарушением условий перемирия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok