США впервые почти за 40 лет применили один вид оружия во время атаки на Иран

WZ: США впервые с 1988 года применили палубную пушку во время атаки на Иран

США впервые почти за 40 лет применили палубную пушку во время атаки на другой корабль. Об этом сообщает War Zone.

«По нашим данным, последний известный неопровержимый случай стрельбы палубного орудия военно-морского корабля по другому судну произошел 18 апреля 1988 года во время операции "Богомол", — передает издание слова представителя ВМС США.

20 апреля США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе, которое пыталось прорвать блокаду.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Бакаи заявил, что действия американской стороны являются агрессией и нарушением условий перемирия.