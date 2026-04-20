11:20, 20 апреля 2026

Иран прокомментировал захват США иранского торгового судна

Багаи: Нападение США на иранское торговое судно является актом агрессии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: CENTCOM / Handout via Reuters

Нападение США на иранское торговое судно Touska является актом агрессии. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, его слова приводит Tasnim.

«Недавние действия Вашингтона, включая нарушение соглашений с Ливаном и попытки морской блокады Ирана, которые привели к нападению на наше торговое судно, являются явным примером "агрессивных действий", согласно резолюциям Организации Объединенных Наций», — сказал дипломат.

По словам Багаи, США показали несерьезное отношение к дипломатическому процессу своим противоречивым поведением и постоянными нарушениями условий перемирия.

Он отметил, что противоречие между словами и делами усиливает недоверие иранского народа к намерениям Вашингтона. Исламская Республика, подчеркнул он, примет соответствующее решение относительно продолжения переговорного процесса.

Ранее США захватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

