Мир
10:29, 22 апреля 2026Мир

Стало известно главное препятствие для сделки Ирана с США

NYT: Иран не доверяет Трампу из-за разрыва им «ядерной сделки» Обамы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран не доверяет президенту США Дональду Трампу после того, как во время своего первого президентского срока он легко разорвал «ядерную сделку», заключенную администрацией его предшественника Барака Обамы. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иранские чиновники, всегда с опаской относящиеся к США, считают Трампа особенно коварным. Они помнят, как во время своего первого президентского срока Трамп просто отказался от ядерной сделки, заключенной Ираном с администрацией Обамы и другими мировыми державами после почти двух лет переговоров», — говорится в материале.

По словам американских чиновников, когда несколько лет спустя администрация бывшего президента США Джо Байдена попыталась убедить Иран заключить аналогичное соглашение, руководство Исламской Республики потребовало гарантий того, что будущая администрация Трампа не разорвет его снова, однако предоставить такие гарантии Белый дом не смог.

Как отмечает издание, именно вопрос доверия является главным препятствием для заключения нового прочного соглашения. Газета напомнила, что Трамп за последний год дважды вступал с Ираном в переговоры, но затем отдавал приказ о нанесении авиаударов, хотя дискуссии еще находились на начальной стадии.

Ранее стало известно, что Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Уточняется, что генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.

    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Москвичей предупредили о незаконности случаев включения чаевых в счет

    Вышедшее из Ирана грузовое судно попало под обстрел

    Стала известна цель поездки Зеленского на саммит ЕС

    Полицейский открыл огонь по россиянину-водолазу

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Все новости
