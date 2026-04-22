08:29, 22 апреля 2026

Раскрыта причина продления Трампом перемирия с Ираном

Axios: Трамп решил продлить перемирие из-за раскола в руководстве Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил продлить перемирие из-за раскола между военными и переговорщиками в руководстве Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Степень раскола в Иране стала очевидной в последние несколько дней, и возник вопрос: имеет ли смысл ехать в Исламабад в такой ситуации? Поэтому было принято решение дать дипломатическим усилиям еще немного времени», — заявил американский чиновник.

По данным издания, генералы Корпуса стражей исламской революции и иранские гражданские переговорщики расходятся во мнениях по стратегическим вопросам.

21 апреля глава Белого дома провел совещание со своей командой по нацбезопасности. Перед началом встречи некоторые советники Трампа не знали, к какому решению он склоняется: нанести массированный удар по энергетической инфраструктуре Ирана или дать больше времени дипломатии. В итоге он выбрал второе.

Ранее Дональд Трамп решил продлить режим прекращения огня с Ираном. По его словам, с просьбой о дальнейшей приостановке ударов по Ирану к нему обратился премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал Ирану достойно преодолеть суровые испытания.

