Стало известно о проблемах с могилами вагнеровцев в российском регионе

Памятники вагнеровцам на кладбище в Березовском в Свердловской области пришлось неоднократно восстанавливать из-за качества изделий. О проблемах с могилами ветеранов стало известно из заявлений сотрудников ритуальной компании, которая обслуживает захоронения, их слова приводит E1.ru.

По сообщению похоронщиков, черные «зубы дракона», в виде которых выполнены надгробия не вернувшихся со спецоперации бойцов частной военной компании (ЧВК), оказались полыми и не выдерживают климата региона. Из-за дождей и заморозков сооружения трескались, и их уже несколько раз ремонтировали.

«Восстанавливаем за свой счет (...) Это наш крест, мы сами так решили», — цитирует издание слова представителя ритуального агентства.

Ранее стало известно, что на упомянутом кладбище в Березовском извлекли из могил тела нескольких бойцов ЧВК «Вагнер».