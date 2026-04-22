19:30, 22 апреля 2026Россия

Стало известно о проблемах с могилами вагнеровцев в российском регионе

Памятники вагнеровцам в Свердловской области пришлось восстанавливать
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Памятники вагнеровцам на кладбище в Березовском в Свердловской области пришлось неоднократно восстанавливать из-за качества изделий. О проблемах с могилами ветеранов стало известно из заявлений сотрудников ритуальной компании, которая обслуживает захоронения, их слова приводит E1.ru.

По сообщению похоронщиков, черные «зубы дракона», в виде которых выполнены надгробия не вернувшихся со спецоперации бойцов частной военной компании (ЧВК), оказались полыми и не выдерживают климата региона. Из-за дождей и заморозков сооружения трескались, и их уже несколько раз ремонтировали.

«Восстанавливаем за свой счет (...) Это наш крест, мы сами так решили», — цитирует издание слова представителя ритуального агентства.

Ранее стало известно, что на упомянутом кладбище в Березовском извлекли из могил тела нескольких бойцов ЧВК «Вагнер».

    Последние новости

    «Это сигнал Германии». Россия прекратила транзит казахской нефти. С чем связано это решение и как повлияет на отношения с Астаной?

    Иран назвал главное условие открытия Ормузского пролива

    Уехавшего из России в Европу комика отругал продавец рыбы

    Российский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

    Бывшие подчиненные Меган Маркл рассказали о ее жестокости

    Звезда «Приключений Электроника» раскрыл судьбу продолжения

    Александра Бортич в откровенном платье появилась на красной дорожке

    Синоптик оценила приметы о погоде

    ЕС не пригласил на саммит одного лидера

    Звезда «Груза 200» рассказала о переживаниях Балабанова из-за жестких сцен

    Все новости
