18:10, 22 апреля 2026Россия

Стало известно о смерти выпавшей из окна четвертого этажа российской гимназии девочки

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Калининграде врачи не спасли 14-летнюю девочку, выпавшую из окна гимназии во время уроков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобразования Калининградской области.

Предварительно, во время занятий школьница вышла в туалет и по неизвестной причине упала из окна четвертого этажа. В результате подросток получил несовместимые с жизнью травмы. «К сожалению, ученицу не удалось спасти, медики сделали все возможное, но девочка была в крайне тяжелом состоянии», — заявили в ведомстве.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Кроме того, Минобразования поручило провести в гимназии внутреннюю проверку. Семье девочки окажут всю необходимую помощь.

О падении восьмиклассницы из окна гимназии № 32 Калининграда стало известно 22 апреля. Сообщалось, что девочка получила множественные травмы и была госпитализирована.

Ранее стало известно о смерти 14-летнего школьника в Выборге Ленобласти. Мальчик почувствовал себя плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но подросток так и не пришел в сознание.

