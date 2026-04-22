Стало известно об обнаружении мертвого мужчины на берегу Москвы-реки

Мужчину без признаков жизни обнаружили вблизи Москвы-реки на юге столицы. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства указал, что смерть не носит криминального характера.

Как выяснил РЕН ТВ, тело нашли на берегу водоема на проспекте Лихачева. Мужчина лежал примерно в 15 метрах от воды. Стражам порядка предстоит разобраться в обстоятельствах случившегося и установить личность горожанина.

До этого стало известно, что тело пропавшего журналиста газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова обнаружили в реке Ваге в Вологодской области. По одной из версий, к трагедии привел несчастный случай. Российскому журналисту было 66 лет.

Еще раньше мужчину, не подающего признаков жизни, нашли за рулем автомобиля марки Haval в Москве.