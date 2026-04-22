06:01, 22 апреля 2026

Стилист рассказала о возвращении в моду забытых трендов

Юлия Сычева
Фото: Pressmaster / Shutterstock / Fotodom

Девяностые уже несколько сезонов подряд присутствуют в актуальной повестке, но весной 2026 года это возвращение приобрело особую остроту после выхода сериала Райана Мерфи «История любви: Джон Ф. Кеннеди-младший и Кэролин Бессетт». рассказала модный эксперт и стилист Александра Левитина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт обратила внимание на тренд, в котором актуальны маскулинно-феминный микс и платье-комбинация. По ее словам, тема «мужское/женское» — один из ключевых кодов девяностых, который вновь отчетливо считывается в подиумных коллекциях. Левитина объяснила, что принцип остается тем же: объемный блейзер поверх платья-комбинации, мужская рубашка в сочетании с шелковой юбкой, а платье-комбинация возвращается как самостоятельная основа образа.

Стилист напомнила, что в дениме прямой, слегка сигаретный крой джинсов был характерным силуэтом икон той эпохи. Она пояснила, что речь не о клеше и не о скинни, а о прямой линии с четкой посадкой на талии — силуэте, который формирует ощущение собранности без избыточного усилия.

Деним возвращается на подиумы как один из ключевых элементов сезона весна-лето 2026.

«Параллельно в моду снова входит анималистика: леопард, змея, зебра. В девяностые этот принт существовал в двух вариантах: как тотальный образ у Versace и как точечный акцент. Сегодня актуален второй подход: анималистичный принт работает как единственный выразительный элемент в сдержанном, нейтральном образе», — также рассказала модный эксперт.

Она посоветовала платье-комбинацию из матового или атласного шелка сочетать с массивными лоферами: контраст легкой ткани и тяжелой подошвы создает необходимое напряжение в образе. Прямые джинсы стилист порекомендовала носить с объемным блейзером: сочетание прилегающего низа и свободного верха остается одним из самых точных приемов девяностых. Также она отметила, что тейлоринг требует минимализма в деталях: небольшие темные очки, шелковый платок, структурированная сумка без логотипа.

Ранее стилист Александр Рогов рассказал, что весной интересом у ценителей стиля стали пользоваться объемные шорты-кюлоты. По его словам, популярностью данный предмет гардероба обязан бренду Dior и его креативному директору Джонатану Андерсону.

    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Массовое исчезновение наемников ВСУ шокировало их родственников

    Москвичам рассказали о погоде в среду

    Фигура 56-летней Дженнифер Лопес в штанах с молнией на ягодицах удивила фанатов

    В России высказались о сроках окончания СВО

    Новый iPhone удешевят

    Названа новая главная цель Евросоюза

    Спрогнозирован исход нападения США на Иран после перемирия

    Ребенок оказался под завалами дома из-за налета беспилотника в Сызрани

    Трамп поссорился с одним президентом

    Все новости
