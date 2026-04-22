00:22, 22 апреля 2026Мир

Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Американский военный контингент на Ближнем Востоке находится в полной боевой готовности. Он будет там размещен на время ожидания предложения Ирана по урегулированию конфликта, о чем заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я распорядился, чтобы наши военные продолжили блокаду и во всех остальных отношениях оставались в состоянии готовности», — указал глава Белого дома. Кроме того, он объявил, что перемирие с Ираном продлевается. Также продолжает действовать отсрочка относительно возобновления ударов по Исламской Республике.

Трамп пошел на эти шаги в связи с просьбой пакистанского руководства дать Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. В свою очередь, Исламабад выступает сейчас медиатором в разрешении американо-иранского кризиса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана продолжится.

26 марта российский лидер Владимир Путин отметил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам президента России, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.

