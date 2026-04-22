Ученые дали лососям кокаин и свели их с ума

«Кокаиновые лососи» преодолели в 1,9 раза большее расстояние, чем трезвые

Международная группа ученых провела эксперимент по изучению поведения «кокаиновых лососей». Об этом сообщает Daily Star.

Исследование проводилось на озере Веттерн в Швеции. 105 молодых рыб разделили на три группы. Одна была контрольной, двум другим установили импланты, которые медленно вводили в их организмы кокаин и бензоилэкгонин — основной метаболит кокаина. Он чаще всего попадает в водоемы из сточных вод.

Результаты, собранные после четырех недель наблюдения, показали, что лососи, которым дали наркотик, фактически сошли с ума. У рыб изменились поведение и манера движения. Кроме того, они преодолели расстояние в 1,9 раза большее, чем их «трезвые» собратья, и расселились по озеру на 12,3 километра шире. Исследование проводилось с целью изучения влияния загрязненной наркотиком воды на поведение рыбы.

Ученые отметили, что чем дольше запрещенное вещество воздействовало на лососей, тем более выраженным был эффект. «То, куда плывет рыба, определяет, что она ест, кто питается ею и как структурируется популяция, — объяснил биолог Маркус Микеланджели. — Если загрязнение воды меняет эти закономерности, оно может повлиять на экосистемы способами, которые мы только начали изучать».

Исследователи также зафиксировали, что бензоилэкгонин оказывает на рыб большее воздействие, чем сам кокаин. При этом ученые отметили, что употребление в пищу «кокаиновых рыб» не наносит вреда.

Как пишет Daily Star, в последние годы кокаин и его метаболиты стали обнаруживать в водоемах по всему миру. Они попадают туда из сточных вод, а водоочистные сооружения не рассчитаны на удаление таких химикатов. Микеланджели отметил, что его с коллегами исследование может показаться удивительным, но сейчас животные по всему миру подвергаются воздействию производимых человеком наркотиков. «Удивителен не эксперимент, а то, что уже происходит в наших водоемах», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в организмах акул, обитающих у берегов Багамских островов, обнаружили кофеин, кокаин и болеутоляющие препараты. Эти вещества попали в хищных рыб из сточных вод.