07:31, 22 апреля 2026

Цвет USB-портов компьютера объяснили

В BGR объяснили, что синие USB-порты компьютера быстрее, чем черные
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom

Специалисты портала BGR объяснили, по какой причине USB-разъемы компьютера имеют тот или иной цвет. Материал опубликован на сайте издания.

По словам авторов, цвет USB-портов на самом деле очень важен, поскольку помогает быстро определить тип разъема и рассказать о его скорости. Как правило, большинство персональных компьютеров (ПК) имеют порты черного и синего цветов.

В материале говорится, что порты черного цвета поддерживают стандарт USB 2.0 Hi-Speed. Однако, по словам журналистов, термин Hi-Speed не должен вводить в заблуждение, так как этот стандарт считался скоростным в начале 2000-х годов. Он поддерживает скорость 480 мегабит в секунду. Синий цвет указывает на поддержку стандарта USB 3.0, который отличается скоростью до 5 гигабит в секунду.

«Синий цвет также может указывать на поддержку USB 3.2 Gen 1, хотя на большинстве устройств он обычно красный, и обеспечивает вдвое большую скорость передачи данных, чем оригинальный стандарт 3.0», — отметили журналисты. По словам авторов, современные устройства можно подключать и к черными портам, но в полной мере использовать их возможности с точки зрения мощности и скорости передачи данных не получится.

Ранее специалисты BGR перечислили смартфоны Apple, которыми небезопасно пользоваться в 2026 году. К ним отнесли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max и более ранние телефоны бренда.

    Последние новости

    Российская армия нанесла удар по командирам ВСУ. Офицеры получили награды от Зеленского за вторжение в Курскую область

    Солиста Мариинки взяли в заложники и избили

    Полицейский объяснил покушение на коллегу действием черной магии

    Стало известно о более чем 10 пострадавших при ударе ВСУ по Сызрани

    Россиянин помог ВСУ закупить оружие

    Американский министр высказался об «Экономической ярости»

    Под удар ВСУ попала еще одна жилая многоэтажка в Сызрани

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Приговор за секс на могиле матери вынесли российской блогерше

    Россиян предупредили об угрозе ареста за сбитого голубя

    Все новости
