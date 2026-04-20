Перечислены опасные для использования iPhone

В BGR объяснили, что винтажные iPhone небезопасны, так как подвержены атакам

Журналисты издания BGR перечислили смартфоны Apple, которыми небезопасно пользоваться в 2026 году. Материал доступен на сайте медиа.

По словам авторов портала, iPhone, как правило, отличаются высоким качеством сборки и софта и могут проработать много лет. Однако совсем старыми моделями пользоваться небезопасно, так как они уязвимы для атаки хакеров.

Специалисты объяснили, что Apple различает устаревшие и так называемые винтажные смартфоны. К устаревшим относятся устройства, снятые с продажи более семи лет назад. К винтажным — гаджеты, официальная продажа которых прекратилась более пяти, но менее семи лет назад. От пользования последними журналисты и постарались отговорить потребителей, так как многие iPhone все еще встречаются в розничной продаже. Они перечислили уязвимые для атак злоумышлеников девайсы.

К ним, в первую очередь, отнесли iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Эти аппараты вышли относительно недавно, в 2019 году. Поэтому они еще встречаются в продаже в мелких магазинах и на вторичном рынке. Также к опасным винтажным моделям отнесли iPhone Xs Max, Xs, X, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7, 6s и 6s Plus. Кроме того, авторы подытожили, что подобный смартфон, если он сломается, будет трудно починить, так как для винтажных и устаревших смартфонов почти не осталась запчастей.

Ранее стало известно, что Apple запустила производство iPhone 18 Pro. Главной особенностью флагмана окажется камера с переменной диафрагмой.