Рассекречен iPhone с уникальной камерой

ETNews: Партнеры Apple начали производство iPhone 18 Pro с уникальной камерой

Корпорация Apple запустила производство iPhone 18 Pro. Об этом сообщает корейское издание ETNews.

Источники медиа рассказали, что Apple полностью наладила цепочки поставок, чтобы начать производство флагманских смартфонов с уникальной камерой. Так, китайская фирма Sunny Optical уже начала выпуск деталей для камеры с переменной диафрагмой — считается, что она будет главной особенностью iPhone 18 Pro и 18 Pro Max.

Из рассекреченных данных следует, что основная камера смартфонов Apple будет способна менять диафрагму — устройство для контроля пропуска света. Это позволит получать более качественные и точно настроенные фотографии — в том числе, в условиях плохого освещения. Также владельцы смартфонов получат новые инструменты настройки глубины резкости снимка.

Журналисты ETNews выяснили, что кроме Sunny Optical к производству подготовилась корейская LG Innotek. Она будет выпускать модули для камер iPhone в период с июня по июль. Партнер Apple уже установил на своем заводе специализированное оборудование.

Считается, что этой осенью Apple представит четыре модели смартфонов — флагманы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, складной аппарат и Air 2.

В середине апреля известный инсайдер под ником yeux1122 заявил, что Apple не станет повышать цены на свои самые дорогие смартфоны. Таким образом, стартовые версии iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будет стоить 1100 (82 тысячи рублей) и 1200 долларов (90 тысяч рублей) соответственно.